Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan mutluluğun resmi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarına yorum yağdı!

Ünlü çiftin son paylaşımına 'Maşallah' yorumları yağdı... Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girmiş, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.