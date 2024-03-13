Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan mutluluğun resmi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarına yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:58

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan mutluluğun resmi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarına yorum yağdı!

Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, herkesi kıskandıracak aile fotoğraflarıyla ilgi odağı oldular. Ünlü çift adeta mutluluğun resmini çizdi! Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alan ünlü isimler, örnek evlilikleriyle hayranlarının takdirini kazanıyor. Ünlü çift, 2022 yılının Mart ayında ise ilk çocukları olan Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İkinci bebeklerini için gün sayan çiftin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Karnı burnunda Ece Çeşmioğlu'na "Annelik sana çok yakıştı" yorumları yağdı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan mutluluğun resmi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarına yorum yağdı!

Ünlü çiftin son paylaşımına 'Maşallah' yorumları yağdı... Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girmiş, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan mutluluğun resmi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarına yorum yağdı!

İKİNCİ ÇOCUKLARINI HEYECANLA BEKLİYORLAR!

Ünlü çift, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için günler sayıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan mutluluğun resmi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarına yorum yağdı!

KIZI BÜYÜDÜ!

Ünlü çiftten Ece Çeşmioğlu, bugün büyüyen kızıyla fotoğrafını paylaştı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan mutluluğun resmi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarına yorum yağdı!

İŞTE O POZ!

İşte Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu'nun kızlarıyla o ilgi gören pozu!

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan mutluluğun resmi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarına yorum yağdı!

"ANNELİK SANA ÇOK YAKIŞTI"

Karnı burnunda Ece Çeşmioğlu, eşi Taner Ölmez ve kızı Zeynep'le eğlenceli hallerini paylaştı. Mutlu aile pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Ece Çeşmioğlu'na "Annelik sana çok yakıştı" yorumları yağdı.

SON DAKİKA