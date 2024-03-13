Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:58
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan mutluluğun resmi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarına yorum yağdı!
Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, herkesi kıskandıracak aile fotoğraflarıyla ilgi odağı oldular. Ünlü çift adeta mutluluğun resmini çizdi! Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alan ünlü isimler, örnek evlilikleriyle hayranlarının takdirini kazanıyor. Ünlü çift, 2022 yılının Mart ayında ise ilk çocukları olan Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İkinci bebeklerini için gün sayan çiftin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Karnı burnunda Ece Çeşmioğlu'na "Annelik sana çok yakıştı" yorumları yağdı.