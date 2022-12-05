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Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:46

Tanıyabilene aşk olsun! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlayınca fena ti'ye alındı! Sadece 4 bantla değişiyormuş...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti. Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Şu sıralar Hasan Can Kaya ile film çeken ve son pozlarıyla olay olan Büşra Pekin'i görenler tanıyamakta zorlanıyor. Estetik dokunuşlarla değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları yalanlarken sadece dört özel bantla değiştiğini söyleyince sosyal medyada fena ti'ye alındı. İşte Büşra Pekin'in estetik açıklaması...

Tanıyabilene aşk olsun! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlayınca fena ti’ye alındı! Sadece 4 bantla değişiyormuş...

Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Tanıyabilene aşk olsun! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlayınca fena ti’ye alındı! Sadece 4 bantla değişiyormuş...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti.

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Tanıyabilene aşk olsun! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlayınca fena ti’ye alındı! Sadece 4 bantla değişiyormuş...

Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin yeni imajı ile ters köşe yapmıştı.

Tanıyabilene aşk olsun! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlayınca fena ti’ye alındı! Sadece 4 bantla değişiyormuş...

Tam bir sarışın olan Büşra Pekin oldukça farklı bir görünüme kavuşmuştu.

Tanıyabilene aşk olsun! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlayınca fena ti’ye alındı! Sadece 4 bantla değişiyormuş...

İşte saçlarını sarıya boyatan Büşra Pekin'in yeni imajı...

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