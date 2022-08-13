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Haberler Galeri Tarih belli oldu! Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor!
Giriş Tarihi: 13.08.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 07:40

Tarih belli oldu! Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor!

"Kuruluş Osman" dizisinde hayat verdiği 'Malhun Hatun' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir meslektaşı Berk Oktay ile birlikte. Mutlu beraberlikleriyle dikkatleri çeken çift, geçen aylarda evlilik kararı almıştı. Aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, şimdilerde nikah masasına oturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün tarihini ve yerini açıkladı İşte detaylar...

Tarih belli oldu! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün tarihini ve yerini açıkladı. İkili, "Düğün için son alışveriş turlarımızı yapıyoruz, güzel bir yola çıktık. .

Tarih belli oldu! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor!

Umarız düğünümüz de istediğimiz gibi geçer, biz çok heyecanlıyız. Kısmetse eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz" dedi

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Tarih belli oldu! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor!

Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın arkadaşlıkları, 2020 yılının temmuz ayında aşka dönüşmüştü.

Tarih belli oldu! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor!

Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.

Tarih belli oldu! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor!

İki yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz şubat ayında İzmir'de Atiksoy Ailesi'nin evinde yapılan bir merasimle nişanlanmıştı.

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