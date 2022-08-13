Tarih belli oldu! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor!

Giriş Tarihi: 13.08.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 07:40

"Kuruluş Osman" dizisinde hayat verdiği 'Malhun Hatun' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir meslektaşı Berk Oktay ile birlikte. Mutlu beraberlikleriyle dikkatleri çeken çift, geçen aylarda evlilik kararı almıştı. Aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, şimdilerde nikah masasına oturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün tarihini ve yerini açıkladı İşte detaylar...