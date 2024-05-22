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Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 07:30

Tarihi Atlı Köşk 62 milyon liraya satılık! Yasak aşktan dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar miras davasını kazanmıştı ama…

Sabancı Müzesi'ndeki 97 yıllık Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi 62 milyon 500 bin liraya icradan satışa sunuldu. Atlı Köşk'ün satış nedeninin ise evlilik dışı ilişkiden doğan ve Sabancı ailesinin mirasına sonradan hukuken ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'ın borçlarının olduğu öğrenildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Tarihi Atlı Köşk 62 milyon liraya satılık! Yasak aşktan dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar miras davasını kazanmıştı ama…

Sarıyer'de bulunan Atlı Köşk, 1927'de İtalyan mimar Edouard De Nari tarafından inşa edildi. Mısır Hıdiv ailesinin uzun yıllar yazlık konut olarak kullandığı köşk, kısa süre de Karadağ Sefareti olarak hizmet verdi. 1950'de Hacı Ömer Sabancı'nın satın aldığı köşkün bahçesine aynı yıl Fransız heykeltıraş Louis Doumas'ın 1864 yapımı at heykeli yerleştirildi.

Tarihi Atlı Köşk 62 milyon liraya satılık! Yasak aşktan dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar miras davasını kazanmıştı ama…

Köşk, bu heykelden dolayı 'Atlı Köşk' olarak anılmaya başlandı. 1966'dan itibaren köşkte yaşamaya başlayan Sakıp Sabancı; 1998'de hat ve resim koleksiyonu ve tarihi köşkü içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti.

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Tarihi Atlı Köşk 62 milyon liraya satılık! Yasak aşktan dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar miras davasını kazanmıştı ama…

Galeri eklenen tarihi köşk, 2002 yılında ziyarete açılırken, sergileme alanları 2005'te genişletilerek teknik düzeyde uluslararası standartlara kavuştu.

Tarihi Atlı Köşk 62 milyon liraya satılık! Yasak aşktan dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar miras davasını kazanmıştı ama…

Sabancı Holding'e ait olan Sakıp Sabancı Müzesi içinde yer alan Atlı Köşk'ün icra yoluyla satılmasına karar verildi. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından kısmen satılığa çıkarılan Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi için 62 milyon 500 bin lira değer biçildi.

Tarihi Atlı Köşk 62 milyon liraya satılık! Yasak aşktan dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar miras davasını kazanmıştı ama…

Boğaz manzaralı köşk, tapu kayıtlarında 14 bin 35 metrekare olarak görülüyor. Atlı Köşk'ün satışı için ilk teklif 24 Temmuz-31 Temmuz olarak belirlenirken, köşkün ilk turda satılmaması durumda ikinci teklif verme süresinin 21-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.

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