Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
07:30
Tarihi Atlı Köşk 62 milyon liraya satılık! Yasak aşktan dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar miras davasını kazanmıştı ama…
Sabancı Müzesi'ndeki 97 yıllık Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi 62 milyon 500 bin liraya icradan satışa sunuldu. Atlı Köşk'ün satış nedeninin ise evlilik dışı ilişkiden doğan ve Sabancı ailesinin mirasına sonradan hukuken ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'ın borçlarının olduğu öğrenildi. İşte merak edilen tüm detaylar...