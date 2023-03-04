Giriş Tarihi: 04.03.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 07:12

Tartışma yaratan paylaşım! Taha Duymaz'ın dijital mirasını kim kaptı? ”Taha, hepsini paraya boğdu ama hâlâ doymuyorlar”

Çektiği yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılmıştı. Deprem görüntüleri ve acı olaylardan prim kasan 'dijital yağmacı'lar, Taha'nın hatıralarını da yağmalamaya çalışmıştı. Şimdi de Taha'nın YouTube kanalından yapılan paylaşımlar, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimileri, YouTube geliri için Taha Duymaz'ın eski videolarını paylaştıkları iddiasıyla ailesini suçluyor. Kimileri ise Taha Duymaz'ın şifrelerinin ele geçirilmiş olabileceğini iddia ediyor. Şimdi cevaplanması gereken sorular var: YouTube'daki son paylaşımı kim yaptı? Taha hayattayken hesaplarının şifrelerini birisiyle paylaştı mı? Taha Duymaz sosyal medya hesaplarından büyük gelir elde ediyordu. O geliri şimdi kim alacak?