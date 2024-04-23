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Haberler Galeri 'Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut'u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 15:44

'Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut'u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı!

'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisi ile tanıdığımız, 'Benim Adım Gültepe', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Üç Kuruş' isimli projelerde yer alan Ekin Koç son olarak 'Taş Kağıt Makas' dizisinde 'Umut' karakterine hayat veriyor. Ekin Koç, sosyal medyada gündem oldu. Ekin Koç'un yıllar geçse de hiç değişmeyen yüzü, 'vampir' benzetmesi yapılarak sosyal medyada viral oldu.

’Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut’u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı!

Senaryosu ile olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çeken MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu; Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getirdi. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Alzaimer olan babası Rıza'nın aksine unutmama hastalığı olarak da bilinen Hipetizermi Umut'u canlandıran 31 yaşındaki sanatçı Ekin Koç.

’Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut’u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı!

2013 yılında 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisi ile tanıdığımız, 'Benim Adım Gültepe', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Üç Kuruş' isimli projelerde de yer alan Ekin Koç'un, seneler içinde hiç değişmemesi ve beyaz tenli olması izleyiciler tarafından "Ekin Koç vampir mi?" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

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’Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut’u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı!

11 SENE ÖNCESİ İLE AYNI

Ekin Koç, 11 sene önceki halini hâlâ koruyor. Taş Kağıt Makas'ta canlandırdığı Hipertimezi hastası Umut karakteri ile gündemden düşmeyen oyuncunun, 11 sene önceki ve sonraki hali arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.

’Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut’u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı!
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