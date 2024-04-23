Giriş Tarihi: 23.04.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
15:44
'Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut'u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı!
'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisi ile tanıdığımız, 'Benim Adım Gültepe', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Üç Kuruş' isimli projelerde yer alan Ekin Koç son olarak 'Taş Kağıt Makas' dizisinde 'Umut' karakterine hayat veriyor. Ekin Koç, sosyal medyada gündem oldu. Ekin Koç'un yıllar geçse de hiç değişmeyen yüzü, 'vampir' benzetmesi yapılarak sosyal medyada viral oldu.