Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı 50 yaşındaki Hande Ataizi’nin oğlu Leon’u bir de şimdi görün! “Babasının Aynısı”

Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
12:00
Taş Kağıt Makas dizisindeki 'Savcı Süreyya' karakteriyle ekranlara döndü... 50 yaşındaki Hande Ataizi, yine dikkat çekmeyi başardı… Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile paylaşım yaptı. Leon'un son hali sosyal medyada gündem oldu...