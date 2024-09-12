Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
07:22
Tatil bitti Fahriye Evcen'i çiçekler karşıladı! Burak Özçivit'ten güzel eşi Fahriye Evcen'e romantik jest!
Ardımızda bıraktığımız yaza tatil pozlarıyla damga vuran Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde süper lüks villasının havuz başından paylaşımlarda bulunan güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen son olarak siyah mayosu ile paylaştığı kareler ile zarafetini konuşturmuştu. Tatil bitti Fahriye Evcen evine döndü. İstanbul'daki evinin bahçesinden oğlu Kerem ile karesini paylaşan Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in jestini de takipçileriyle paylaşmadan edemedi. Burak Özçivit eve dönen eşi Fahriye Evcen'i çiçeklerle karşıladı...