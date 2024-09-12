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Haberler Galeri Tatil bitti Fahriye Evcen'i çiçekler karşıladı! Burak Özçivit'ten güzel eşi Fahriye Evcen'e romantik jest!
Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 07:22

Tatil bitti Fahriye Evcen'i çiçekler karşıladı! Burak Özçivit'ten güzel eşi Fahriye Evcen'e romantik jest!

Ardımızda bıraktığımız yaza tatil pozlarıyla damga vuran Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde süper lüks villasının havuz başından paylaşımlarda bulunan güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen son olarak siyah mayosu ile paylaştığı kareler ile zarafetini konuşturmuştu. Tatil bitti Fahriye Evcen evine döndü. İstanbul'daki evinin bahçesinden oğlu Kerem ile karesini paylaşan Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in jestini de takipçileriyle paylaşmadan edemedi. Burak Özçivit eve dönen eşi Fahriye Evcen'i çiçeklerle karşıladı...

Tatil bitti Fahriye Evcen’i çiçekler karşıladı! Burak Özçivit’ten güzel eşi Fahriye Evcen’e romantik jest!

Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen bu yaza da pozlarıyla damgasını vurdu. Karan ve Kerem adında 2 erkek evladı olan Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, tatil pozlarıyla yaz boyu gündemden düşmedi.

Tatil bitti Fahriye Evcen’i çiçekler karşıladı! Burak Özçivit’ten güzel eşi Fahriye Evcen’e romantik jest!

Güzel oyuncu son olarak siyah mayosu ile paylaştığı kareler ile hayran bırakmıştı.

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Tatil bitti Fahriye Evcen’i çiçekler karşıladı! Burak Özçivit’ten güzel eşi Fahriye Evcen’e romantik jest!

Tatil bitti Fahriye Evcen evine döndü.

Tatil bitti Fahriye Evcen’i çiçekler karşıladı! Burak Özçivit’ten güzel eşi Fahriye Evcen’e romantik jest!

İstanbul'daki evinin bahçesinden oğlu Kerem ile karesini paylaşan Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in jestini de takipçileriyle paylaşmadan edemedi.

Tatil bitti Fahriye Evcen’i çiçekler karşıladı! Burak Özçivit’ten güzel eşi Fahriye Evcen’e romantik jest!

Burak Özçivit eve dönen eşi Fahriye Evcen'i çiçeklerle karşıladı... Evcen eşinin romantik jestini kalp emojisi ile paylaştı.

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