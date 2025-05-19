Tatil sevincinin bedeli ağır! Bayramların uzatılmasının zararları

Tatil adaletsizliğinin bir de çalışma sektörüne zararları var:
İşletmeler, uzun tatillerde üretim ve hizmet sunumunda kısıtlamalara gidiyor.
Nakliye ve lojistik işlerde gecikmeler yaşanıyor.
İhracat yapan şirketlerin yurtdışı sevkiyatlarında gecikme oluyor. Resmi ve dini bayramlarında hiçbir zaman uzatılma olmayan Avrupa ülkeleri bayramın dokuz güne çıkarılmasını anlamıyor!
Stok yönetiminde zorluklar yaşanıyor, ödemelerde gecikmeler oluyor.
En önemlisi çocukların eğitim süresi kısalıyor. Zaten ara tatiller yüzünden eğitim kalitesi düşüyor, bir de buna ekstra bayram tatilleri ekleniyor.
Haziran 1'e kadar genelde notlar teslim edildiği ve Haziran'ın son iki haftasında göstermelik eğitim yapıldığı bilinmiyor mu?
Dini ve resmi bayramların süresinin uzatılması da hesaba katılınca çocuklarımız dünyada en az eğitim gören öğrenciler arasına giriyor.
Uzatılan dini bayramlar seyahati artırırken bayram kültürünü ortadan kaldırıyor.
Cepten kurban bağışı yapılıp, anne babanın eli öpülmeden tatile çıkılıyor!
Sırf turizm sektörü daha fazla kazansın diye eğitimden ihracata, sanayiden tarıma birçok sektörde çalışma süreleri azalıyor.
Üretim düşüyor ve kazanç azalıyor.