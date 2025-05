Tatil sevincinin bedeli ağır! Bayramların uzatılmasının zararları

HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEK

İstanbul Maslak'ta düzenlenecek konseri öncesi şarkıcı Linet Menaşi'yi bir grup protesto etti. Linet de sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi:

"Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım. Bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum."

Ve sonra Linet arka kapıdan kaçırıldı.

Bu arada tepkilerin asıl nedeni Linet'in Filisten'e yönelik saldırılarda İsrail yanlısı bir tutum sergilemesi.

Evet İsrail'in Filistin halkına yaptığı insanlık dışı saldırıları protesto ediyoruz. Boykotlar uygulanıyor. Devletimiz bu konuda çok hassas. Filistin halkına her türlü yardım yapılıyor.

Yine de Türk vatandaşı bir sanatçının konserini basmak, ona çalışma imkanı tanımamak ve can güvenliğini tehlikeye atmak vs. bunlar tehlikeli ve yanlış hareketler! Bu tarz olaylarla haklıyken haksız duruma düşürseniz!

II. Beyazid döneminde, 1492'de İspanyadan (Sephardims) ve 1497'de Portekiz'den kaçan yüzbinlerce Yahudi Osmanlı topraklarına kabul edilerek yerleştirildi. II. Dünya Savaşı'ndan önce Nazi zulmünden kaçan Musevilere kucak açtık vs.

Bu topraklarda Museviler diğer farklı ırklardan olan insanlar gibi her zaman özgürce yaşadılar.

İsrail'in insanlık dışı askeri politikalarından ülkemizde yaşayan Musevileri sorumlu tutmak büyük yanlış.

Linet'in konserini basmaya çalışanlar adalet önüne çıkarılmalı. Eğer çıkarılmazlarsa ileride daha kötü olaylar da yaşanabilir.