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Haberler Galeri Tatlıses ailesinde neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses’in şiddet paylaşımının ardından İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’e destek geldi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 11:16

Tatlıses ailesinde neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses’in şiddet paylaşımının ardından İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’e destek geldi

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor… İbrahim Tatlıses ve çocukları arasında neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses'in babasını hedef aldığı sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" açıklamasını yapmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın paylaşımına sessiz kalması dikkat çekti. İdo Tatlıses'in ise kardeşi Dilan Çıtak Tatlıses'in paylaşımının ardandan babasıyla olan fotoğrafını paylaşması manidar bulundu. İkilinin arasındaki gerginlik merak konusu olurken İdo Tatlıses'in babasını desteklediği düşünüldü. İşte tüm detaylar…

Tatlıses ailesinde neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses’in şiddet paylaşımının ardından İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’e destek geldi

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında neler oluyor? İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in arasının yeniden açıldığı konuşuluyor. Babasının gölgesinde kalmak istemeyen ve her fırsatta kendi ayakları üzerinde durarak kariyerini inşa ettiğini vurgulayan Dilan Çıtak, son hamlesiyle adından söz ettirdi.

Tatlıses ailesinde neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses’in şiddet paylaşımının ardından İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’e destek geldi

72 yaşındaki sanatçının, Levent Dörter ile düğününde nikah şahitliğini yaptığı kızını sosyal medya hesabından takipten çıkardığı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildiği iddialarının ardından Dilan Çıtak'tan olay yaratan bir paylaşım geldi.

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Tatlıses ailesinde neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses’in şiddet paylaşımının ardından İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’e destek geldi

"YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim.

Tatlıses ailesinde neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses’in şiddet paylaşımının ardından İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’e destek geldi

"BÜTÜN DÜNYA BÖYLE BİR ŞİDDET YANLISINI SEVMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmei ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!

Tatlıses ailesinde neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses’in şiddet paylaşımının ardından İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’e destek geldi

Babasının sunduğu 'İbo Show' programına katılıp birlikte şarkı söyleyen Dilan Çıtak'ın, isim vermeden bir kız çocuğu olarak şiddet gördüğünü ve psikolojik tacize uğradığını açıklaması sonrası gözler İbrahim Tatlıses'e çevrildi.

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