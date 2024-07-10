Tatlıses ailesinde neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses’in şiddet paylaşımının ardından İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’e destek geldi

"YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim.