Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
11:16
Tatlıses ailesinde neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses’in şiddet paylaşımının ardından İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’e destek geldi
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor… İbrahim Tatlıses ve çocukları arasında neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses'in babasını hedef aldığı sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" açıklamasını yapmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın paylaşımına sessiz kalması dikkat çekti. İdo Tatlıses'in ise kardeşi Dilan Çıtak Tatlıses'in paylaşımının ardandan babasıyla olan fotoğrafını paylaşması manidar bulundu. İkilinin arasındaki gerginlik merak konusu olurken İdo Tatlıses'in babasını desteklediği düşünüldü. İşte tüm detaylar…