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Haberler Galeri Taze anne Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni paylaşım! "Ben her gün bütün gün böyleyim"
Giriş Tarihi: 27.09.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:47

Taze anne Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni paylaşım! "Ben her gün bütün gün böyleyim"

Yeni paylaşım geldi, takipçileri alev yağmuruna tuttu… Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk Paris'te evlenmişti. Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni bir paylaşım geldi. 33 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, paylaşımına "Ben her gün bütün gün böyleyim" notunu düştü. İşte Melisa Aslı Pamuk'un karnı burnunda yeni karesi…

Taze anne Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni paylaşım! Ben her gün bütün gün böyleyim

Tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk, bebeğini büyük bir heyecanla bekliyor. Sosyal medya paylaşımı göz kamaştırdı...

Taze anne Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni paylaşım! Ben her gün bütün gün böyleyim

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve şu sıralar anne olmaya hazırlanan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni pozlar geldi.

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Taze anne Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni paylaşım! Ben her gün bütün gün böyleyim

Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te evlenmiş ve düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayınlamıştı.

Taze anne Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni paylaşım! Ben her gün bütün gün böyleyim

Düğününe ait detayları gizleyen Pamuk düğün sonrası eşinin Trabzon Çaykara'daki aile yakınlarını ziyarete gitmişti.

Taze anne Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni paylaşım! Ben her gün bütün gün böyleyim

Pamuk'un bebek beklediği, mutlu haberi de Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenilmişti.

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