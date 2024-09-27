Giriş Tarihi: 27.09.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
09:47
Taze anne Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni paylaşım! "Ben her gün bütün gün böyleyim"
Yeni paylaşım geldi, takipçileri alev yağmuruna tuttu… Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk Paris'te evlenmişti. Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni bir paylaşım geldi. 33 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, paylaşımına "Ben her gün bütün gün böyleyim" notunu düştü. İşte Melisa Aslı Pamuk'un karnı burnunda yeni karesi…