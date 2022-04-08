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Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 13:03

Tepki aldığı için vazgeçmişti! Özge Özpirinçci pişman oldu: Keşke kızımın adını...

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir bebek ile taçlandıran çift, kasım ayında ilk bebekleri Mercan'ı kucağına almıştı. Taze anne Özge Özpirinçci, önceki gün Arnavutköy'deydi. Bir dönem kızının ismini "Üzüm" koymak istediğini açıklayan ancak bu fikrinden vazgeçen oyuncu, konuyla ilgili yaptığı itirafla çok konuşuldu!

Tepki aldığı için vazgeçmişti! Özge Özpirinçci pişman oldu: Keşke kızımın adını...

2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, Eylül 2021'de Marmaris'te düzenlenen sade bir nikâhla hayatlarını birleştirmişti.

Tepki aldığı için vazgeçmişti! Özge Özpirinçci pişman oldu: Keşke kızımın adını...

Evlendiğinde hamile olan Özpirinçci, kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

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Tepki aldığı için vazgeçmişti! Özge Özpirinçci pişman oldu: Keşke kızımın adını...

"SİZ YAPTINIZ AMA YENİ PROJE YOK"

36 yaşındaki güzel, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı.

Tepki aldığı için vazgeçmişti! Özge Özpirinçci pişman oldu: Keşke kızımın adını...

"Yavuz Turgul'un yeni sinema filmi için setlere geri dönüyor" iddialarını net bir dille yalanlayan oyuncu, şöyle konuştu:

Tepki aldığı için vazgeçmişti! Özge Özpirinçci pişman oldu: Keşke kızımın adını...

"Yeni proje yok. Siz yaptınız ama öyle bir durum yok. Benim için yok ama film çekiliyor tabii ki" şeklinde konuştu.

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