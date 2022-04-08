Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:57
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
13:03
Tepki aldığı için vazgeçmişti! Özge Özpirinçci pişman oldu: Keşke kızımın adını...
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir bebek ile taçlandıran çift, kasım ayında ilk bebekleri Mercan'ı kucağına almıştı. Taze anne Özge Özpirinçci, önceki gün Arnavutköy'deydi. Bir dönem kızının ismini "Üzüm" koymak istediğini açıklayan ancak bu fikrinden vazgeçen oyuncu, konuyla ilgili yaptığı itirafla çok konuşuldu!