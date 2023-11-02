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Haberler Galeri Tescilli güzel Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin'in dayısı Şehmuz eşleriyle geliyor: Korhan Ailesi’ni zor zamanlar bekliyor…
Giriş Tarihi: 02.11.2023 01:58 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 01:58

Tescilli güzel Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin'in dayısı Şehmuz eşleriyle geliyor: Korhan Ailesi’ni zor zamanlar bekliyor…

Ele aldığı konusuyla adından sıkça söz ettiren Yalı Çapkını dizisinden peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i başrolde buluşturan dizi, oyuncu kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere yapıma son olarak Pelin'in dayısı rolüyle Turgut Tunçalp dahil olmuştu. Tunçalp, dizide Şehmuz karakterini canlandıracak. Tabii Pelin'in dayısı Şehmuz tek başına gelmiyor. Eşlerini de beraberinde getiriyor. Gelen son haberlere göre, dram ve romantik türdeki diziye tescilli güzel katıldı. O isim, yapımda Aysel veya Sinem karakterine hayat verecek. İşte, Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan tescilli güzel…

Tescilli güzel Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı Şehmuz eşleriyle geliyor: Korhan Ailesi’ni zor zamanlar bekliyor…

Star TV'nin her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Yalı Çapkını, yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor.

Tescilli güzel Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı Şehmuz eşleriyle geliyor: Korhan Ailesi’ni zor zamanlar bekliyor…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Diren Polatoğulları, Gülçin Şantırcıoğlu ve Beril Pozam gibi isimleri buluşturan dizi, 2. sezonunda da adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Tescilli güzel Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı Şehmuz eşleriyle geliyor: Korhan Ailesi’ni zor zamanlar bekliyor…

Yeni sezonda senarist değişikliğine giden OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını, oyuncu kadrosuna da bazı isimleri katmıştı. Yapıma dahil olan isimler Binnur Kaya, Taro Emir Tekin ve Cemre Gümeli olmuştu.

Tescilli güzel Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı Şehmuz eşleriyle geliyor: Korhan Ailesi’ni zor zamanlar bekliyor…

Ancak sezon sonunda diziden ayrılan ve yurtdışına gitmiş gibi gösterilen Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam'ın dönüş yapmasının ardından Cemre Gümeli, projeye veda etmişti.

Tescilli güzel Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı Şehmuz eşleriyle geliyor: Korhan Ailesi’ni zor zamanlar bekliyor…

PELİN KARNI BURNUNDA DÖNDÜ!

Pelin'in altı aylık hamile olarak Ferit'in karşısına çıkması hikayenin seyrini değiştirdi. Bebeğe babalık yapmayı kabul ettiğini söyleyen Ferit, Pelin'le birlikte ultrason kontrolüne gitti.

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