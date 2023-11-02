Giriş Tarihi: 02.11.2023 01:58 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 01:58

Tescilli güzel Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin'in dayısı Şehmuz eşleriyle geliyor: Korhan Ailesi’ni zor zamanlar bekliyor…

Ele aldığı konusuyla adından sıkça söz ettiren Yalı Çapkını dizisinden peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i başrolde buluşturan dizi, oyuncu kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere yapıma son olarak Pelin'in dayısı rolüyle Turgut Tunçalp dahil olmuştu. Tunçalp, dizide Şehmuz karakterini canlandıracak. Tabii Pelin'in dayısı Şehmuz tek başına gelmiyor. Eşlerini de beraberinde getiriyor. Gelen son haberlere göre, dram ve romantik türdeki diziye tescilli güzel katıldı. O isim, yapımda Aysel veya Sinem karakterine hayat verecek. İşte, Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan tescilli güzel…