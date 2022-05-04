Giriş Tarihi: 04.05.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 07:30

Teşkilat'ın Adem'i Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl'ü görenler hayran kalıyor! Meğer kızı ünlü bir mankenmiş… Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kocaman bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Son olarak Teşkilat dizisinde boy gösteren ünlü müzisyen Yavuz Bingöl'ün, bir dönem mankenlik yapan kızı Türkü'yü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yavuz Bingöl, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ve kızı Türkü Sinem Bingöl ile görüntülendi. Yavuz Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Türkü Bingöl görenleri şaşırttı. Bir dönem fotomodellik ve mankenlik yaparak podyumlarda salınan Türkü Bingöl, şimdilerde bir erkek çocuğu annesi. Okuduğu dönemde mankenlik yapan Türkü, Instagram'dan sık sık babası Yavuz Bingöl ile fotoğraf paylaşıyor. Yavuz Bingöl de kızı ve torunuyla çekildiği mutlu kareleri, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Yavuz Bingöl'ün podyumda rüzgar gibi esen kızı Türkü Bingöl.