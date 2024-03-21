Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
07:57
Tilki kaçtı ortalık karıştı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç olay!
Oyuncu Anıl Altan eşi Pelin Akil ve ikiz kızları Alin ile Lina'yla gittiği Finlandiya tatilinde ortalığı karıştırdı. Haskilerle karda gezmeye giden Anıl Altan'ın sevmek istediği tilki kafesten kaçınca turizm merkezinde alarm durumuna geçildi. Haskilerle tilki birbirlerine saldırır korkusuyla tur iptal edildi, misafirler kapalı alana alındı.