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Haberler Galeri Tilki kaçtı ortalık karıştı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç olay!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 07:57

Tilki kaçtı ortalık karıştı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç olay!

Oyuncu Anıl Altan eşi Pelin Akil ve ikiz kızları Alin ile Lina'yla gittiği Finlandiya tatilinde ortalığı karıştırdı. Haskilerle karda gezmeye giden Anıl Altan'ın sevmek istediği tilki kafesten kaçınca turizm merkezinde alarm durumuna geçildi. Haskilerle tilki birbirlerine saldırır korkusuyla tur iptal edildi, misafirler kapalı alana alındı.

MERVE YURTYAPAN
Tilki kaçtı ortalık karıştı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç olay!

ARAMA-KURTARMA EKİBİ GELDİ
Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç bir olay yaşandı.

Tilki kaçtı ortalık karıştı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç olay!

Haskilerle (kızak köpeği) safariye çıkmayı planlayan ikili, bu işlemin yapıldığı turizm tesisine gitti.

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Tilki kaçtı ortalık karıştı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç olay!

Anıl Altan burada bir tilkinin kafesine girmek için kapıyı açtı. Tam o sırada tilki ormana kaçtı.

Tilki kaçtı ortalık karıştı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç olay!

Gerçekleştirilecek olan tur sırasında haskilerle tilki birbirlerine saldırır korkusuyla tur iptal edildi. Turistler güvenli ve kapalı bir alana alındı. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri tilkiyi bulunca tur tekrar düzenlendi.

Tilki kaçtı ortalık karıştı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç olay!

Oyuncu çift ikiz kızları Alin ve Lina ile gittikleri tatilden birbirinden güzel paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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