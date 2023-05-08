Giriş Tarihi: 08.05.2023 06:11
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
07:49
Timur Selçuk'un kızı ve eşi GÜNAYDIN'a konuştu! "Namaz kılıyorum deyince dışlandı"
2020'de kaybettiğimiz müzisyen Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk, ustanın 50'nci müzik yılında hatırlanmamasına çok kırıldığını söyledi. Handan Selçuk, "Meslek birlikleri bile unuttu. Tek beklediği hatırlanmaktı. Çok öğrenci yetiştirdi. Özel günlerde, bayramlarda aranınca mutlu olurdu" diye konuştu. Eşinin namaz kıldığını açıkladığı için eleştirildiğini belirten Handan Selçuk, şöyle devam etti: "Timur çok inançlıydı. 'Benim için iki Mustafa var. Biri Hz. Muhammed (S.A.V), biri Mustafa Kemal Atatürk' derdi. Gençlere de tavsiyede bulunurdu iki Mustafa'yı iyi anlayın diye... Sözüm ona aydınlar onu anlamadan yargıda bulundu"