Timur Selçuk'un kızı ve eşi GÜNAYDIN'a konuştu! "Namaz kılıyorum deyince dışlandı"

Timur Selçuk'un vefatının ardından üç yıl geçti. Neler hissediyorsunuz?

HANDAN SELÇUK: Yokluğuna alışamadım hâlâ. Özlem yüklüyüm. Eş kaybı insan hayatındaki en önemli kayıplardan biri. O sadece eşim değildi, arkadaşımdı, patronumdu ve öğretmenimdi. Timur'dan her gün yeni bir şey öğreniyordum. Yeri doldurulamayacak biri. Ne benim için ne de ülkemiz için.

MERCAN SELÇUK: Zamanın ötesinde düşünen bir insandı. Babam olmasının dışında ona büyük bir hayranlığım vardı. Kitap gibi bir insandı. Her konuyu ona danışırdım. Şimdi bile bir karar alırken, babam ne söylerdi diye düşünüyorum. Fiziksel olarak yanımda olmasa da ruhen onu hep yanımda hissediyorum. Sanatçılar ölümsüzdür. O gitse bile, şarkılarıyla, yazılarıyla hep yanımızda. İyi ki onun kızıyım.