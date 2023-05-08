Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Timur Selçuk'un kızı ve eşi GÜNAYDIN'a konuştu! "Namaz kılıyorum deyince dışlandı"
Giriş Tarihi: 08.05.2023 06:11 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 07:49

Timur Selçuk'un kızı ve eşi GÜNAYDIN'a konuştu! "Namaz kılıyorum deyince dışlandı"

2020'de kaybettiğimiz müzisyen Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk, ustanın 50'nci müzik yılında hatırlanmamasına çok kırıldığını söyledi. Handan Selçuk, "Meslek birlikleri bile unuttu. Tek beklediği hatırlanmaktı. Çok öğrenci yetiştirdi. Özel günlerde, bayramlarda aranınca mutlu olurdu" diye konuştu. Eşinin namaz kıldığını açıkladığı için eleştirildiğini belirten Handan Selçuk, şöyle devam etti: "Timur çok inançlıydı. 'Benim için iki Mustafa var. Biri Hz. Muhammed (S.A.V), biri Mustafa Kemal Atatürk' derdi. Gençlere de tavsiyede bulunurdu iki Mustafa'yı iyi anlayın diye... Sözüm ona aydınlar onu anlamadan yargıda bulundu"

Tuba KALÇIK
Timur Selçuk’un kızı ve eşi GÜNAYDIN’a konuştu! Namaz kılıyorum deyince dışlandı

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Timur Selçuk'un kızı Mercan ve eşi Handan, sanatçının ölümünün ardından ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu.

Timur Selçuk’un kızı ve eşi GÜNAYDIN’a konuştu! Namaz kılıyorum deyince dışlandı

Timur Selçuk'un vefatının ardından üç yıl geçti. Neler hissediyorsunuz?
HANDAN SELÇUK: Yokluğuna alışamadım hâlâ. Özlem yüklüyüm. Eş kaybı insan hayatındaki en önemli kayıplardan biri. O sadece eşim değildi, arkadaşımdı, patronumdu ve öğretmenimdi. Timur'dan her gün yeni bir şey öğreniyordum. Yeri doldurulamayacak biri. Ne benim için ne de ülkemiz için.
MERCAN SELÇUK: Zamanın ötesinde düşünen bir insandı. Babam olmasının dışında ona büyük bir hayranlığım vardı. Kitap gibi bir insandı. Her konuyu ona danışırdım. Şimdi bile bir karar alırken, babam ne söylerdi diye düşünüyorum. Fiziksel olarak yanımda olmasa da ruhen onu hep yanımda hissediyorum. Sanatçılar ölümsüzdür. O gitse bile, şarkılarıyla, yazılarıyla hep yanımızda. İyi ki onun kızıyım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Timur Selçuk’un kızı ve eşi GÜNAYDIN’a konuştu! Namaz kılıyorum deyince dışlandı

ŞARKILARI DOĞRU OKUNMALI

Timur Selçuk hem kendi hem de babasının şarkılarının okutulması konusunda çok hassas davranıyordu. Siz de aynı çizgiyi devam ettirecek misiniz?
M.S.: Üç varisi var. Ben, ablam ve eşi. Babamın izinden gidiyoruz. Zaten teknik açıdan zor şarkılar, bunları herkes okuyamaz. Belli bir seviyede olan müzisyenler ancak bu parçaları doğru okuyabilir.

Timur Selçuk’un kızı ve eşi GÜNAYDIN’a konuştu! Namaz kılıyorum deyince dışlandı

H.S.: Şarkılarını vermiyor diye bir algı var ama bu doğru değil. Babasının veya kendisinin şarkılarını okumak istedikleri zaman Timur hayır demezdi. Sadece doğru şekilde okunmasını istiyordu. O kadar çok müzisyen geldi ki şarkılarını isteyen, ne isimler... Timur buna hep olumlu yaklaşıyordu. Ancak parçaların doğru şekilde okunması için onları çalıştırmak istiyordu. Kimse de buna yanaşmıyordu. Timur disiplinli bir insandı. Ticari yaklaşmazdı hiç. "Okumak istiyorsanız, gelin sizi çalıştırayım" diyordu ama tembellik yapıp gelmiyorlardı. Sonra da çıkıp "İzin vermiyor, zor insandı" dediler.

Timur Selçuk’un kızı ve eşi GÜNAYDIN’a konuştu! Namaz kılıyorum deyince dışlandı

Halbuki kolaycılığa kaçanlar bunu söylüyor. Timur çok çalışkan, üretken bir insandı. Çağdaş Müzik Merkezi ve öğrencileri onun yaşam damarıydı, pandemi dönemi oraya da gidemeyince çok etkilendi. Bu da onu çok yıprattı, çok acı çekti, motivasyonunu kaybetti. Çalışamadığı için yaşam enerjisini kaybetmişti. Pandemi Timur'u derinden etkiledi ve kaldıramadı.

SON DAKİKA