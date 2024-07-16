Giriş Tarihi: 16.07.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
07:18
Tokatçı'nın Emine'si 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor! 66 yaşındaki Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi'nin son hali hayran bıraktı...
Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'nın güzeller güzeli Emine'si Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? Usta oyuncular Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde olduğu Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine yani Nazan Saatçi şimdilerde 66 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. ABD'de yaşayan, sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte fit hali ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...