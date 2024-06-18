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Haberler Galeri Tokatçı'nın Emine'si 65 yaşında 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi'nin son hali hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 18.06.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 06:35

Tokatçı'nın Emine'si 65 yaşında 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi'nin son hali hayran bıraktı...

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'nın güzeller güzeli Emine'si Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? Usta oyuncular Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde olduğu Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine yani Nazan Saatçi şimdilerde 65 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte fit hali ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi’nin son hali hayran bıraktı...

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Kemal Sunal'ın filmlerinden Tokatçı aradan geçen yıllara rağmen hala kahkahalarla izleniyor.

Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi’nin son hali hayran bıraktı...

Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Tokatçı, tekrar tekrar izlesek de bıkmadığımız ve adeta ilk kez izliyormuş gibi kahkahalara boğulduğumuz yapımlardan.

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Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi’nin son hali hayran bıraktı...

Usta oyuncuları biraraya getiren Tokatçi filminde güzelliği ile dikkat çeken Nazan Saatçi sosyal medyada merak konusu oldu.

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali "Yok artık" dedirtti | Video

Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi’nin son hali hayran bıraktı...

Peki Tokatçı filminde Emine'yi oynayan Nazan Saatçi şimdi ne yapıyor?

Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi’nin son hali hayran bıraktı...

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor.

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