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Haberler Galeri Tokatçı'nın Emine'si 65 yaşında da mest etti! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi fit haliyle yıllara meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:12

Tokatçı'nın Emine'si 65 yaşında da mest etti! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi fit haliyle yıllara meydan okuyor!

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'nın güzeller güzeli Emine'si Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? Usta oyuncular Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde olduğu Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine yani Nazan Saatçi şimdilerde 65 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte fit hali ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında da mest etti! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi fit haliyle yıllara meydan okuyor!

7'den 70'e herkesin tekrarlarını ilgi ile izlediği Kemal Sunal'ın filmlerinden Tokatçı yine seyirciyi ekrana kitledi. Kahkahaların bol olduğu Tokatçı filminde Emine'yi oynayan Nazan Saatçi şimdi ne yapıyor?

Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında da mest etti! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi fit haliyle yıllara meydan okuyor!

Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Tokatçı, tekrar tekrar izlesek de bıkmadığımız ve adeta ilk kez izliyormuş gibi kahkahalara boğulduğumuz yapımlardan.

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Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında da mest etti! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi fit haliyle yıllara meydan okuyor!

Usta oyuncuları biraraya getiren Tokatçi filminde güzelliği ile dikkat çeken Nazan Saatçi sosyal medyada merak konusu oldu.

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali "Yok artık" dedirtti | Video

Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında da mest etti! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi fit haliyle yıllara meydan okuyor!

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor.

Tokatçı’nın Emine’si 65 yaşında da mest etti! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi fit haliyle yıllara meydan okuyor!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, Nazan Saatçi şimdilerde 65 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip.

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