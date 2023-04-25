Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:15

Tokatçı'nın Emine'si 65 yaşında fit haliyle yıllara meydan okuyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor!

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. Yeşilçam'ın güzellerinden Nazan Saatçi adeta yıllara meydan okuyor. Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, Nazan Saatçi şimdilerde 65 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? İşte güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...