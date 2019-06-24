Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın özel hayatı da magazin gündemi tarafından yakından takip ediliyor. Büyük hayran kitlesine sahip olan Tolga Sarıtaş'ın kim olduğu çok merak ediliyor. Son yılların popüler isimlerinden Tolga Sarıtaş'ın hakkındaki bu gerçek herkesi şaşırtıyor. Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991'de doğdu. Aslen Sivaslı olan ancak İstanbul'da doğup büyüyen Tolga Sarıtaş, Halil Akkant Lisesinden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Ünlü oyuncu Tolga Sarıştaş'ın oyunculuktan önce yaptığı mesleği duyanlar şoke oluyor. İşte Tolga Sarıtaş hakkında merak edilenler...