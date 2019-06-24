Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın 10 parmağında 10 marifet var. Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş hem yakışıklılığıyla hem de başarılı oyunculuğuyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oynadığı dizilerde başarılı performansları ile sevenlerinin gönlünde taht kuran genç oyuncu Tolga Sarıtaş hakkında internette araştırma yapanlar çok şaşırıyor. Tolga Sarıtaş'ın oyunculuğa başlamadan önceki mesleği hayranlarını çok şaşırtıyor. İşte Tolga Sarıtaş ve diğer ünlülerin oyunculuk dışındaki meslekleri…