Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

Ünlü oyuncu 'ın 10 parmağında 10 marifet var. Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş hem yakışıklılığıyla hem de başarılı oyunculuğuyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oynadığı dizilerde başarılı performansları ile sevenlerinin gönlünde taht kuran genç oyuncu Tolga Sarıtaş hakkında internette araştırma yapanlar çok şaşırıyor. Tolga Sarıtaş'ın oyunculuğa başlamadan önceki mesleği hayranlarını çok şaşırtıyor. İşte Tolga Sarıtaş ve diğer ünlülerin oyunculuk dışındaki meslekleri…

Giriş Tarihi: 24.06.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 08:02
Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

Başarılı ve yakışıklı oyuncu 'ın özel hayatı da magazin gündemi tarafından yakından takip ediliyor. Büyük hayran kitlesine sahip olan Tolga Sarıtaş'ın kim olduğu çok merak ediliyor. Son yılların popüler isimlerinden Tolga Sarıtaş'ın hakkındaki bu gerçek herkesi şaşırtıyor. Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991'de doğdu. Aslen Sivaslı olan ancak İstanbul'da doğup büyüyen Tolga Sarıtaş, Halil Akkant Lisesinden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Ünlü oyuncu Tolga Sarıştaş'ın oyunculuktan önce yaptığı mesleği duyanlar şoke oluyor. İşte Tolga Sarıtaş hakkında merak edilenler...

Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

NURSEL KÖSE

Nursel Köse yurt dışına okumak için gitti ve oyuncu olmak için bir meslek edinmesi gerektiğinden mimarlık okudu.

Tolga Sarıtaş bu sefer herkesi şoke etti! Genç kızların hayran olduğu Tolga Sarıtaş…

Diplomasını aldıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

BİZE ULAŞIN