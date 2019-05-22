Tolgahan Sayışman ve Almeda Abaizi bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi çifti geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına almışlardı. Tarifsiz duyguyu tadan ünlü çift Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi hayranlarını daha fazla bekletmedi ve bebeklerinin ilk fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Almeda Abazi Efehan ismini verdikleri bebeklerinin fotoğrafını "Doğumdan hemen sonra meleğimizi ilk kucağımıza aldığımız an" notu ile paylaştı. İşte Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi çiftinin bebekleri ve diğer ünlü isimlerin çocukları...
Giriş Tarihi: 22.05.2019
07:32
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019
08:03