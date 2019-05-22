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  • Tolgahan Sayışman ve Almeda Abaizi bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

ve Almeda Abaizi bebeklerinin paylaştı!

ve eşi çifti geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına almışlardı. Tarifsiz duyguyu tadan ünlü çift Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi hayranlarını daha fazla bekletmedi ve bebeklerinin sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Almeda Abazi Efehan ismini verdikleri bebeklerinin fotoğrafını "Doğumdan hemen sonra meleğimizi ilk kucağımıza aldığımız an" notu ile paylaştı. İşte Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi çiftinin bebekleri ve diğer ...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 07:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 08:03
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abaizi bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

İşte taze anne baba olan Almeda Abaizi ve çiftinin bebekleri Efehan'ın fotoğrafı ve sizin için derlediğimiz sanat camiasının ünlü isimlerinin çocukları...

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abaizi bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abaizi bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abaizi bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abaizi bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abaizi bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abaizi bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştı!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

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