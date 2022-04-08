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Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:18

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 10 ay önce Alina'yı kucağına almıştı...

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Almeda Abazi, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Tolgahan Sayışman ile evliliğinden Efehan ve Alina adında iki çocuğu olan tescilli güzel, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Almeda Abazi'ye 'üçüncü çocuk' sorusu soruldu. Mutlu aile tablosuyla Instagram'da göz dolduran Almeda Abazi, konuya çok net bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 10 ay önce Alina’yı kucağına almıştı...

2008 yılında düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2014'ta aşk yaşamaya başlamış, Şubat 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta nikâh masasına oturmuştu.

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 10 ay önce Alina’yı kucağına almıştı...

2019'da oğulları Efehan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çift, Haziran 2021'de ise kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.

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Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 10 ay önce Alina’yı kucağına almıştı...

"SIRAMIZI SAVDIK"

Posta gazetesinin haberine göre; Almeda Abazi, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 10 ay önce Alina’yı kucağına almıştı...

Abazi, "Hayır düşünmüyorum. Bir kızımız, bir oğlumuz var.

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 10 ay önce Alina’yı kucağına almıştı...

Sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık.

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