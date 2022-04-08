Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 10 ay önce Alina’yı kucağına almıştı...

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:18
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
10:18
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Almeda Abazi, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Tolgahan Sayışman ile evliliğinden Efehan ve Alina adında iki çocuğu olan tescilli güzel, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Almeda Abazi'ye 'üçüncü çocuk' sorusu soruldu. Mutlu aile tablosuyla Instagram'da göz dolduran Almeda Abazi, konuya çok net bir yanıt verdi. İşte detaylar...