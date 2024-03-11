Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
07:12
Torreira cefada Devrim sefada! Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, genç oyuncu Devrim Özkan ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitirmişti. Spor dünyası Torreira hakkında 'Bunalımda, aşk acısı çekiyor' haberleri yaparken Devrim Özkan önceki akşam başka bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi. Özkan, önceki gece Karaköy'deki bir mekanda sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.