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Haberler Galeri Torreira cefada Devrim sefada! Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti
Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 07:12

Torreira cefada Devrim sefada! Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, genç oyuncu Devrim Özkan ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitirmişti. Spor dünyası Torreira hakkında 'Bunalımda, aşk acısı çekiyor' haberleri yaparken Devrim Özkan önceki akşam başka bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi. Özkan, önceki gece Karaköy'deki bir mekanda sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Torreira cefada Devrim sefada! Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti

Lucas Torreira, Galatasaray'a geldiği ilk günden beri gösterdiği performansa taraftarında gönlünde taht kurmuştu. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon fanatik Galatasaraylı olarak bilinen güzel oyuncu Devrim Özkan'la tanışmıştı.

Torreira cefada Devrim sefada! Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti

Flört eden ikilinin arasına kara kedi girmişti. İddialara göre, Uruguaylı futbolcu Torreira'nın şartlı evlilik teklifiyle sona ermişti.

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Torreira cefada Devrim sefada! Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti

Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı karşında şoke olunca, resti çekip ve ilişkiyi sonlandırmıştı.

Torreira cefada Devrim sefada! Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti

Yaşananların ardından ikili bir süre ayrı kalsa da yeniden barışmıştı. Sosyal medyadan da aşklarını duyuran çift, birbirlerini Instagram hesaplarından paylaşıp, her şeyi gözler önüne sermişti.

Torreira cefada Devrim sefada! Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti

İlişkiyi bir süre inkar eden Özkan, kameralara da, "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşkını haykırmıştı.

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