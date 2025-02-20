Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
12:53
Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya'da aldı! Maya ve Toprak ile kar keyfi yaptı!
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris'te evlenmiş ve 2012 yılında ikiz çocukları Toprak ve Maya'ya anne olmuştu. Çiftin evliliği 2017 yılında sona ermişti. Büyüküstün, sosyal medyadan uzak tutmayı tercih ettiği ikizleriyle İstanbul- Paris arası mekik dokuyor. Tuba Büyüküstün son olarak 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya'da kar keyfi yaptı.