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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya'da aldı! Maya ve Toprak ile kar keyfi yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:53

Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya'da aldı! Maya ve Toprak ile kar keyfi yaptı!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris'te evlenmiş ve 2012 yılında ikiz çocukları Toprak ve Maya'ya anne olmuştu. Çiftin evliliği 2017 yılında sona ermişti. Büyüküstün, sosyal medyadan uzak tutmayı tercih ettiği ikizleriyle İstanbul- Paris arası mekik dokuyor. Tuba Büyüküstün son olarak 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya'da kar keyfi yaptı.

Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya’da aldı! Maya ve Toprak ile kar keyfi yaptı!

Ihlamurlar Altında, Kara Para Aşk, Gönülçelen, Asi ve Zeytin Ağacı gibi birçok başarılı projede yer alan 42 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ü sosyal medyada hesabı Instagram'da 6 milyondan fazla kişi takip ediyor.

Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya’da aldı! Maya ve Toprak ile kar keyfi yaptı!

Hem güzelliğiyle hem kariyeriyle adından söz ettiren Büyüküstün'ün Onur Saylak ile 6 yıl süren evliliğinden 13 yaşında ikiz kızları bulunuyor.

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Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya’da aldı! Maya ve Toprak ile kar keyfi yaptı!

Ünlü oyuncu, gözlerden uzak büyüttüğü kızlarıyla eğlenceli anlarını sık sık sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya’da aldı! Maya ve Toprak ile kar keyfi yaptı!

İstanbul- Paris arası mekik dokuyan Tuba Büyüküstün son olarak 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya'da aldı.

Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki ikiz kızları ile soluğu Kapadokya’da aldı! Maya ve Toprak ile kar keyfi yaptı!

Kışın eşsiz bir güzelliğe bürünen Kapadokya'da kızlarıyla kar keyfi yaprı.

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