Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den 11 yaşına basan kızları ile iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile sosyal medyayı sallayan Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak 11 yaşına bastı. Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün doğum günü olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapıldı. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak'ın doğum gününden kareler...