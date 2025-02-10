Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur'un babasına attığı küfürlü mesajlar hakkında konuştu: "Babamın kemikleri..."

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Hatıran Yeter, Emmioğlu, Bana Sor, Ben de Özledim ve Çeşme gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer etti. Sevilen sanatçı, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. 4 Ocak'ta ise binlerce hayranının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.