Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
12:31
Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur'un babasına attığı küfürlü mesajlar hakkında konuştu: "Babamın kemikleri..."
Arabeskin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etmiş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yapılan cenaze törenine katılan binlerce insanla uğurlanan arabeskin kralının vasiyeti ise geçen hafta açıklandı. Kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığı öğrenilmesinin ardından iki kardeşten peş peşe açıklamalar geldi.