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Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:31

Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur'un babasına attığı küfürlü mesajlar hakkında konuştu: "Babamın kemikleri..."

Arabeskin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etmiş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yapılan cenaze törenine katılan binlerce insanla uğurlanan arabeskin kralının vasiyeti ise geçen hafta açıklandı. Kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığı öğrenilmesinin ardından iki kardeşten peş peşe açıklamalar geldi.

Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur’un babasına attığı küfürlü mesajlar hakkında konuştu: Babamın kemikleri...

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Hatıran Yeter, Emmioğlu, Bana Sor, Ben de Özledim ve Çeşme gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer etti. Sevilen sanatçı, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. 4 Ocak'ta ise binlerce hayranının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur’un babasına attığı küfürlü mesajlar hakkında konuştu: Babamın kemikleri...

Geçen hafta açıklanan mirasında, kızı Tuğçe Tayfur'un yer aldığı ancak oğlu Timur Turanbayburt'un mirastan pay almadığı ortaya çıktı.

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Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur’un babasına attığı küfürlü mesajlar hakkında konuştu: Babamın kemikleri...

Babasına böbreğini veren Timur'un mirastan neden men edildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan gerçekler Ferdi Tayfur'un sevenlerini şoke etti.

Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur’un babasına attığı küfürlü mesajlar hakkında konuştu: Babamın kemikleri...

Babası Ferdi Tayfur vefat etmeden önce onun hakkında küfürlü paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan Timur Turanbayburt'un söyledikleri ortaya çıktı. İşte o paylaşımı...

Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur’un babasına attığı küfürlü mesajlar hakkında konuştu: Babamın kemikleri...

Timur Turanbayburt'un sosyal medya hesabından babasına böbreğini verdikten sonra "Böbreyi geri ver..." dediği ortaya çıktı.

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