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Haberler Galeri Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’
Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 10:29

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Söz ve müziği Kübra Özdemir'e, düzenlemesinin Hakan Sunul'a ait şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlenmişti. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi. Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni topla. Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Yıllardır fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş'ın yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi.

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Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni topladı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

İşte Bülent Serttaş ve zayıflayarak bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimlerin değişimleri...

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