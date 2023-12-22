Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 10:29

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Söz ve müziği Kübra Özdemir'e, düzenlemesinin Hakan Sunul'a ait şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlenmişti. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi. Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni topla. Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.