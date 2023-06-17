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Haberler Galeri Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında hayatını kaybetti! 'Seviyorum İşte' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 12:28

Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında hayatını kaybetti! 'Seviyorum İşte' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı...

Ankara'da bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yaptığı müziği 'popüler Türk sanat müziği' olarak tanımlayan Metin Milli, 15 albüme imza atmıştı. Sanat hayatı boyuncu 'Seviyorum İşte' ve 'Çiçekler Yasta' parçalarıyla büyük başarı yakalayan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.

Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında hayatını kaybetti! ’Seviyorum İşte’ şarkısıyla hafızalara kazınmıştı...

1980'li yıllara damgasını vuran, "Seviyorum İşte", "Şarkılara Sordum" gibi şarkılara getirdiği yorumla hatırlanan Türk sanat müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli'den üzen haber geldi.

Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında hayatını kaybetti! ’Seviyorum İşte’ şarkısıyla hafızalara kazınmıştı...

Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında hayatını kaybetti! ’Seviyorum İşte’ şarkısıyla hafızalara kazınmıştı...

Ankara'da bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını kaybetti.

Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında hayatını kaybetti! ’Seviyorum İşte’ şarkısıyla hafızalara kazınmıştı...

Evli ve 1 çocuk babası Milli'nin cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında hayatını kaybetti! ’Seviyorum İşte’ şarkısıyla hafızalara kazınmıştı...

1943 yılında Mardin'de doğan sanatçı, 1978 yılında Ankara Radyosu'nda müziğe başladı. Yaptığı müziği 'popüler Türk sanat müziği' olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı. 'Seviyorum İşte' ve 'Çiçekler Yasta' parçalarıyla büyük başarı yakalayan Milli, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.

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