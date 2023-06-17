Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında hayatını kaybetti! ’Seviyorum İşte’ şarkısıyla hafızalara kazınmıştı...

1943 yılında Mardin'de doğan sanatçı, 1978 yılında Ankara Radyosu'nda müziğe başladı. Yaptığı müziği 'popüler Türk sanat müziği' olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı. 'Seviyorum İşte' ve 'Çiçekler Yasta' parçalarıyla büyük başarı yakalayan Milli, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.