Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:26
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
12:28
Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında hayatını kaybetti! 'Seviyorum İşte' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı...
Ankara'da bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yaptığı müziği 'popüler Türk sanat müziği' olarak tanımlayan Metin Milli, 15 albüme imza atmıştı. Sanat hayatı boyuncu 'Seviyorum İşte' ve 'Çiçekler Yasta' parçalarıyla büyük başarı yakalayan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.