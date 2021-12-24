Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı!

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. 65 yaşındaki ünlü sanatçı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Acı Haber Türkiye Jokey Kulübü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu: Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. 65 yaşındaki ünlü sanatçı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Tınaz'ın cenazesi Yönetim Kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü'nün bulunduğu Veliefendi'den kaldırıldı. FARUK TINAZ KİMDİR? Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti.