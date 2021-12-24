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Haberler Galeri Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:24

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı!

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. 65 yaşındaki ünlü sanatçı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Tınaz'ın cenazesi Yönetim Kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü'nün bulunduğu Veliefendi'den kaldırıldı.

MUSTAFA KAYA
Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı!

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. 65 yaşındaki ünlü sanatçı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı!

Acı Haber Türkiye Jokey Kulübü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu:

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Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı!

Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik

Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı!

Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.

Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı!

65 yaşındaki ünlü sanatçı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

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