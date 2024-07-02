Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
10:58
Türk sinemasının başarılı jönü ve Kemal Sunal filmlerinin usta yönetmeni Kartal Tibet’in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?
Yeşilçam'ın yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlunun kim olduğunu biliyor musunuz? Rol aldığı "Karaoğlan-Altay'dan Gelen Yiğit", "Ömre Bedel Kız", "Bir Millet Uyanıyor", "Çalıkuşu", "Fatih'in Fedaisi", "Küçük Hanımefendi", "Tarkan" ve "Yumurcak" gibi çok sayıda film ve diziyle hatırlanan Kartal Tibet'in üvey oğlunun ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. Üç yıl önce hayata gözlerini yuman Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte merak edenler için Kartal Tibet'in üvey oğlu…