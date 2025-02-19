Giriş Tarihi: 19.02.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
21:37
Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray bahçesinde kar keyfi yaptı, yorum yağdı: Güzelliğiniz hiç değişmiyor!
Yeteneğiyle ve güzelliğiyle Yeşilçam'a adını altın harflerle yazan ünlü oyuncu Türkan Şoray, ekranlardan uzaktaydı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Türkan Şoray, karın yağmasıyla ortaya çıktı. Sosyal medyada evinin bahçesinden karlar içerisinde bir paylaşım yapan usta sanatçıya yorum yağdı. İşte ünlü oyuncunun ilgi toplayan o paylaşımı!