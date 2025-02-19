Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray bahçesinde kar keyfi yaptı, yorum yağdı: Güzelliğiniz hiç değişmiyor!

Bazı takipçileri Şoray'a, 'Güzelliğiniz hiç değişmiyor', 'Kar ve siz, muhteşem bir uyum', 'Güzelliğiniz zamana meydan okuyor' ve 'Kar kadar saf ve zarifsiniz' yorumları yaptı.

Türkan Şoray evinin bahçesinde kar keyfi yaptı!