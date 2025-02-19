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Haberler Galeri Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray bahçesinde kar keyfi yaptı, yorum yağdı: Güzelliğiniz hiç değişmiyor!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 21:23 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:37

Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray bahçesinde kar keyfi yaptı, yorum yağdı: Güzelliğiniz hiç değişmiyor!

Yeteneğiyle ve güzelliğiyle Yeşilçam'a adını altın harflerle yazan ünlü oyuncu Türkan Şoray, ekranlardan uzaktaydı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Türkan Şoray, karın yağmasıyla ortaya çıktı. Sosyal medyada evinin bahçesinden karlar içerisinde bir paylaşım yapan usta sanatçıya yorum yağdı. İşte ünlü oyuncunun ilgi toplayan o paylaşımı!

Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray bahçesinde kar keyfi yaptı, yorum yağdı: Güzelliğiniz hiç değişmiyor!

Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri olarak hafızalara kazınan Türkan Şoray, uzun süredir görünmüyordu.

Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray bahçesinde kar keyfi yaptı, yorum yağdı: Güzelliğiniz hiç değişmiyor!

HAYRANLARINA TATLI BİR SÜRPRİZ YAPTI

Ünlü oyuncu, evinin karlar içerisindeki bahçesinden bir paylaşım yaptı.

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Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray bahçesinde kar keyfi yaptı, yorum yağdı: Güzelliğiniz hiç değişmiyor!

KALPLERİ ISITAN O PAYLAŞIM!

Usta sanatçının kalpleri ısıtan o paylaşımına yorum yağdı.

Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray bahçesinde kar keyfi yaptı, yorum yağdı: Güzelliğiniz hiç değişmiyor!

Bazı takipçileri Şoray'a, 'Güzelliğiniz hiç değişmiyor', 'Kar ve siz, muhteşem bir uyum', 'Güzelliğiniz zamana meydan okuyor' ve 'Kar kadar saf ve zarifsiniz' yorumları yaptı.

Türkan Şoray evinin bahçesinde kar keyfi yaptı!

Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray bahçesinde kar keyfi yaptı, yorum yağdı: Güzelliğiniz hiç değişmiyor!

TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?

Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul ediliyor. Türkan Şoray, her döneme damga vuran da bir oyuncu aslında. İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri…

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