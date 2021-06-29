Türk Sineması'nın 'Sultan'ı 76 yaşında! 20 kilo veren Türkan Şoray doğum günü paylaşımı ile kendine hayran bıraktı!

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray 76 yaşına bastı. Yakın dostları Filiz Akın ve Cüneyt Arkın'ın sosyal medya paylaşımlarına yanıt veren Türkan Şoray kendi hesabından da yeni paylaşımda bulundu. Türkan Şoray'ın sevdiklerinin kutlama mesajlarına yanıt olarak paylaşığı karesi beğeni yağmuruna tutulurken sanatçının değişimi de dikkatlerden kaçmadı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. İşte son hali ile ancak 50'li yaşlarında gösteren Türkan Şoray'ın doğum günü paylaşımı ve dostları Filiz Akın ile Cüneyt Arkın'ın Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'a övgü dolu sözleri...