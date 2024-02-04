Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray Kızıl Meydan’dan paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş”

Türkan Şoray 46 yıl önce başrol oynadığı Türk-Rus ortak yapımı 'Ferhat ile Şirin'in Moskova'daki özel gösterimine katılmak için Rusya'ya gitti. İlk işi 'Ferhat ile Şirin'in yazarı Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret etmek oldu. Ardından 1973'te gidip Türk bayrağı açtığı Kızıl Meydan'a koştu.