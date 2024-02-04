Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
11:03
Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray Kızıl Meydan’dan paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş”
Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak "Yıllar sonra Moskova Kızıl Meydan'da…" notuyla yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri toplayan, verdiği kilolar sonrası eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. 46 yıl sonra aynı yerde poz verdi. Moskova'ya giden Türkan Şoray'ın Kızıl Meydan'da verdiği poza kızı Yağmur Ünal da kayıtsız kalamadı. İşte Türkan Şoray'ın çok konuşulan paylaşımı…