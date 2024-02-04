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Haberler Galeri Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray Kızıl Meydan’dan paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş”
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 11:03

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray Kızıl Meydan’dan paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş”

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak "Yıllar sonra Moskova Kızıl Meydan'da…" notuyla yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri toplayan, verdiği kilolar sonrası eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. 46 yıl sonra aynı yerde poz verdi. Moskova'ya giden Türkan Şoray'ın Kızıl Meydan'da verdiği poza kızı Yağmur Ünal da kayıtsız kalamadı. İşte Türkan Şoray'ın çok konuşulan paylaşımı…

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray Kızıl Meydan’dan paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş”

Türkan Şoray 46 yıl önce başrol oynadığı Türk-Rus ortak yapımı 'Ferhat ile Şirin'in Moskova'daki özel gösterimine katılmak için Rusya'ya gitti. İlk işi 'Ferhat ile Şirin'in yazarı Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret etmek oldu. Ardından 1973'te gidip Türk bayrağı açtığı Kızıl Meydan'a koştu.

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray Kızıl Meydan’dan paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş”

46 yıl sonra aynı yerde poz verdi.

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Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray Kızıl Meydan’dan paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş”

Türkan Şoray paylaşımını "Yıllar sonra Moskova Kızıl Meydan'da…" notuyla paylaştı…

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray Kızıl Meydan’dan paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş”

Moskova'ya giden Türkan Şoray'ın Kızıl Meydan'da verdiği poza kızı Yağmur Ünal da kayıtsız kalamadı. Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın fotoğrafına "Aşkım anemmm" yorumunu yazdı.

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray Kızıl Meydan’dan paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş”

Yıllar sonra aynı yerde…

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