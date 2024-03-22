Türk sinemasının unutulmaz ismi Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘Güzel gamzeli kadın nurlar içinde uyu…’

HÜLYA KOÇYİĞİT

Birbiri gidiyor Yeşilçam emekçileri… Yazmak bile zor geliyor artık… Boğazımda bir düğüm… Uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele eden, Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.