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Haberler Galeri Türk sinemasının unutulmaz ismi Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘Güzel gamzeli kadın nurlar içinde uyu…’
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:39

Türk sinemasının unutulmaz ismi Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘Güzel gamzeli kadın nurlar içinde uyu…’

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Acı haberi duyan sanat dünyası, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Usta sanatçının ardından söylenen duygu yüklü sözler adeta yürekleri dağladı…

Türk sinemasının unutulmaz ismi Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘Güzel gamzeli kadın nurlar içinde uyu…’

Türk sinemasının unutulmaz ismi Bahar Öztan, kansere yenik düştü… Usta oyuncu Bahar Öztan 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Bahar Öztan, bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘Güzel gamzeli kadın nurlar içinde uyu…’

HÜLYA KOÇYİĞİT

Birbiri gidiyor Yeşilçam emekçileri… Yazmak bile zor geliyor artık… Boğazımda bir düğüm… Uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele eden, Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

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Türk sinemasının unutulmaz ismi Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘Güzel gamzeli kadın nurlar içinde uyu…’

FARUK K.

Güzel gamzeli güzel kalpli Bahar Öztan mekanın cennet olsun unutulmayacaksın.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘Güzel gamzeli kadın nurlar içinde uyu…’

IŞIL YÜCESOY

Sizinle hiç tanışmadık. Ama tanışmak önemli mi? Çekilen çileyi, taşınan umudu geçilen o çetrefilli yolları hep yüreğimizde hissettik. Yeşilçam'a verdiğiniz emeği hiç unutmadık. Unutmayacağız. Güle güle BAHAR ÖZTAN. Ruhunuz şad yıldızlar yoldaşınız olsun.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘Güzel gamzeli kadın nurlar içinde uyu…’

MELEK BAYKAL

Güzel gamzeli kadın. Nurlar içinde uyu…

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