Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Video
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi duyan sanat dünyası, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Usta sanatçının ardından söylenen duygu yüklü sözler adeta yürekleri dağladı
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