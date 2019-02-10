Türkan Şoray: Sinemaya ancak Şener Şen’le dönerim!

Diziler artık bütün dünyada hem kalburüstü oyuncular hem çok büyük yönetmenler için bir tür meydan okumaya dönüştü. Ama o dönemde özellikle bizde böylesine bir proje riskti sanırım. Hele hele sizin gibi sinemamızın 'kült' isimleri göz önüne alındığında. Böyle bir riske nasıl atıldınız?

T. Şoray: Ben böyle bir duyguyu yıllar önce hissetmiştim. Osman Seden bir televizyon dizisi teklifiyle aradı ve evime geldi, konuştuk. "Çalıkuşu'nda oynar mısın?" dedi. Ürkmüştüm, korkmuş ve yadırgamıştım. İnsanlar beni filmlerde gördüler, sonra o filmler televizyonlarda oynadı. Nasıl olur diye düşündüm. Uzun süre tereddüt ettim, Seden'in projesini kabul etmedim, Ondan sonra bu kez çok istediğim bir proje çıktı karşıma, ona karşı koyamadım, dayanamadım, kabul ettim: Aziz Nesin'in 'Tatlı Betüş'üydü bu proje ve Atıf Yılmaz'la yaptım. Böylece dizi dünyasına girmiş oldum, ardından da 'İkinci Bahar' gibi çok inandığım bir proje gelince bu korkuyu yendim.

Yani sizin bir deneyiminiz vardı ama Şener Abi'nin yoktu sanırım.

Ş. Şen: Benim hiç yoktu, ilkti.

T. Şoray: Ama siz de Yavuz Bey'e güveniyordunuz.

Ş. Şen: Evet, Yavuz olmasaydı yapmazdım.