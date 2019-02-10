Türkan Şoray: Sinemaya ancak Şener Şen’le dönerim!

'İkinci Bahar' sizin ilk dizi deneyiminiz miydi?
T. Şoray: Yok, daha önce 'Tatlı Betüş'ü yapmıştım.
Şener Abi, sizin proje katılımınız nasıl oldu?
Ş. Şen: Valla şöyle, zaten Yavuz'la yol arkadaşlığımız bilinen bir şey. Ben açıkçası dizilere pek sıcak bakmıyordum. Böyle bir öneri gelince Yavuz'la oturduk, ardından 'İkinci Bahar'ın başından sonuna kadar bütün dökümü, en azından sinopsis düzeyinde hazırlandı.
T. Şoray: Ben burada araya girmek istiyorum; hayatımda ilk defa böyle bir ön hazırlıklı çalışma gördüm. Hatırlar mısınız, Yavuz Bey'in deniz gören bir yazıhanesi vardı. Ve bütün oyuncular oraya toplandık ve Yavuz Bey, büyük bir karatahtada 32 bölümün (meraklısına: daha sonra 37 bölüm sürdü dizi) hepsini tek tek, birinci sahne, ikinci sahne, üçüncü sahne diye kâğıtlara yapıştırmış, "Burada bu olacak, hikâye böyle seyredecek vs." diye bize aktardı. Ben böyle kapsamlı bir hazırlık görmemiştim.
Ş. Şen: Bir yıllık hazırlığın sonuydu bu.