Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek.