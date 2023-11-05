Giriş Tarihi: 05.11.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 14:41

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Kariyerinin başında 14'lük Türkan Şoray nasılmış...

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vurdu. Türkan Şoray'ı doğal güzel zannedenler kariyerinin ilk yıllarındaki halini görünce oldukça şaşırdı. Şimdilerde fransız askısı ile gençleşen 78 yaşındaki Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de bir çok estetik operasyon var. Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti. İşte hayranlarından yorum yağan Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...