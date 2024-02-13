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Haberler Galeri Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 20:29

Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı!

ATV'de her gün ekranlara gelen ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programa Fatma Olgun isimli bir anne katıldı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına ihbar yağdı. Stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan akıllara durgunluk veren o olayın detayları!

Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı!

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı!

Ünlü sunucunun bugünkü programında yaşananlar akıllara durgunluk verdi.

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Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı!

Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı!

Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına ihbar yağdı. Stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı!

Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Sözde hocanın Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı.

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