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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 21:59

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi!

ATV'nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da çok konuşulan bir olaya imza attı. Esra Erol'da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un bulunması için programa başvurdu. 'Bulunması için adaklar adadım' diyen Selçuk Korkut'un yardım çağrısına Esra Erol ve ekibi koştu. Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut'u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi programa damga vurdu. Ancak bugün programda Zeynep Nazan Korkut'un itirafları damga vurdu. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etti. İşte Esra Erol'a damga vuran ve Türkiye'nin konuştuğu o olayın perde arkası!

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi!

AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY

Esra Erol'da programında bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi!

EŞİNİ BULMAK İSTEDİ

Programa katılan Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un evden kaçtığını ve eşini bulmak istediğini söyledi.

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi!

ESRA EROL VE EKİBİ ULAŞTI

Esra Erol ve ekibi Selçuk Korkut'a yardım etti ve kısa sürede Zeynep Nazan Korkut'a ulaştı.

Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi!

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi!

CANLI YAYINA DAMGA VURDU

Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut'u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi programa damga vurdu.

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