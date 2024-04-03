Türkiye Kültür yolu Festivali’nin ilk durağı Adana! Festival Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte başlayacak!

SEZON BOYU KAPALI GİŞE YAPAN OYUNLAR SAHNELENECEK

Festival kapsamında birçok tiyatro oyunu da sahnelenecek. Adana'daki Ramazanoğlu Kültür Merkezi ile 01 Burda PGM, Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerine ev sahipliği yapacak. Yan yana dairelerde birbirlerinden habersiz benzer dertlerle boğuşan üç yalnız, kentli kadının hayatla ve kendileriyle baş etme maceralarının anlatıldığı "Kadınlar, Filler ve Saireler", Majestik Tiyatrosu'nu yeniden açmak için büyük bir maceraya atılan beş kadının öyküsünün anlatıldığı "Majestik", radyo icat ederek zengin olma hayali kuran beş kafadarın başından geçen olayları konu alan "Radyo-yu Hümayun", bireylerin medya ve toplumsal gerçeklikle olan çatışmalarını dramatik bir şekilde sahneye taşıyan "Yüzleşme", Amerikan lobotomisinin öncüsü olan Dr Freeman'nın, uyguladığı tedavi yöntemini ülkenin dört bir yanını dolaşarak tanıttığı sırada başına gelenleri anlatan "Lobotomobilin Üç Seferi" festival kapsamında sahnelenecek. Merkez Park'ta, dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köylerinde olacak.