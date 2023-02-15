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Haberler Galeri Türkiye tek yürek olmuş depremzedelere yardım için kendini parçalarken Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!
Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 09:35

Türkiye tek yürek olmuş depremzedelere yardım için kendini parçalarken Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde yıkıma yol açan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankut, bugünkü yazısında Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer kaleme aldı. Cankurt 'Cemiyet hayatı dahil Türkiye tek yürek olmuş, depremzedelere yardım için kendini parçalarken sosyal medyada önüme öyle bir paylaşım çıktı ki, inanamadım. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Miami'de bir grup arkadaşıyla eğleniyor.'

BÜLENT CANKURT
Türkiye tek yürek olmuş depremzedelere yardım için kendini parçalarken Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!

Cemiyet hayatı dahil Türkiye tek yürek olmuş, depremzedelere yardım için kendini parçalarken sosyal medyada önüme öyle bir paylaşım çıktı ki, inanamadım. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Miami'de bir grup arkadaşıyla eğleniyor.

Türkiye tek yürek olmuş depremzedelere yardım için kendini parçalarken Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!

Çok eğlendikleri her hallerinden belli olan fotoğrafı, masada bulunan Colin Cowie paylaşmış, sonra da Suzan Sabancı Dinçer repost etmiş (gerçi tepkiler üzerine hemen silmiş).

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Türkiye tek yürek olmuş depremzedelere yardım için kendini parçalarken Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!

Önce fotoğrafın arşiv olduğunu düşündüm ama güncelmiş. Hatta fotoğraf, depremde hayatını kaybeden üç Akbank çalışanının toprağa verildiği gün paylaşılmış.

Türkiye tek yürek olmuş depremzedelere yardım için kendini parçalarken Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!

Fotoğrafı gören herkes haklı olarak müthiş tepki gösterdi. Cemiyet hayatından Funda Arkas'ın tepkisi ise like yağmuruna tutuldu. Arkas, isim vermeden "Cemiyet derken?" başlığıyla şunları yazmış:

Türkiye tek yürek olmuş depremzedelere yardım için kendini parçalarken Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!

"Kanım dondu, cemiyet hayatından bilinen isimlerin, bunca kaybımız varken, dünya kan ağlıyorken, daha onlarca insanın ölülerini bile alamadığı zamanda ABD'de eller hayaya eğlenmesi nasıl bir şuursuzluk, vicdansızlık..."

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