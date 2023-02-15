Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 09:35

Türkiye tek yürek olmuş depremzedelere yardım için kendini parçalarken Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde yıkıma yol açan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankut, bugünkü yazısında Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer kaleme aldı. Cankurt 'Cemiyet hayatı dahil Türkiye tek yürek olmuş, depremzedelere yardım için kendini parçalarken sosyal medyada önüme öyle bir paylaşım çıktı ki, inanamadım. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Miami'de bir grup arkadaşıyla eğleniyor.'