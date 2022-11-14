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Haberler Galeri Türkücü Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’
Giriş Tarihi: 14.11.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 07:13

Türkücü Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira

Amcası Şahin Karademir'in "Aramızdaki husumetten ötürü beni ve eşimi evimizin önünde sopalarla dövdürdü" diye suçladığı Berdan Mardini, "Bu iğrenç bir iftira. Gerçeği er ya da geç tüm Türkiye görecek" diye konuştu

GÖKHAN GÖKDUMAN
Türkücü Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’

Türkücü Berdan Mardini'nin amcası ve aynı zamanda eski ortağı Şahin Karademir, evlerinin önünde 15 kişi tarafından sopa ve döner bıçaklarıyla saldırıya uğradığını ve bu saldırıyı aralarındaki husumetten ötürü Berdan Mardini'nin organize ettiğini iddia etti.

Türkücü Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’

'CEZASIZ KALMAYACAK'
Mardini, bu iddia hakkında ilk kez konuştu.

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Türkücü Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’

Kendisine yöneltilen suçlamaları net bir şekilde yalanlayan sanatçı, şunları söyledi:

Türkücü Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’

"Bizde amca demek baba yarısı demektir ama kan bağı olmasıyla aile olunmuyor ne yazık ki! Aile, sadakat ile olunur.

Türkücü Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’

Bir insanın adını lekelemek bu kadar kolay olmamalı.

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