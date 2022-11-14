Türkücü Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’

Giriş Tarihi: 14.11.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 07:13

Amcası Şahin Karademir'in "Aramızdaki husumetten ötürü beni ve eşimi evimizin önünde sopalarla dövdürdü" diye suçladığı Berdan Mardini, "Bu iğrenç bir iftira. Gerçeği er ya da geç tüm Türkiye görecek" diye konuştu