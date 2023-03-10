Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer bakın ne iş yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu!

Hem sesiyle hem de esprili kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki kız iki erkek olmak üzere 4 çocuk sahibi olan Mahmut Tuncer, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer, sosyal medyada trend oldu. Umut Tuncer'in mesleğini duyan şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer...