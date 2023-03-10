Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer bakın ne iş yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu!

Sabunu Koydum Leğene, Bakkal Amca, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye ve Ay Gördüm Allah gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan 61 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde annesi Işıl Tuncer ve babası Mahmut Tuncer ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Umut Tuncer, tüm dikkatlerine üzerine çekmişti. Umut Tuncer, paylaşımına yazdığı not ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Takipçilerinin gönlünü fetheden Umut Tuncer'in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağmıştı. Umut Tuncer'in ne iş yaptığını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer…