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Haberler Galeri Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer bakın ne iş yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 10.03.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 06:41

Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer bakın ne iş yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu!

Sabunu Koydum Leğene, Bakkal Amca, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye ve Ay Gördüm Allah gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan 61 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde annesi Işıl Tuncer ve babası Mahmut Tuncer ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Umut Tuncer, tüm dikkatlerine üzerine çekmişti. Umut Tuncer, paylaşımına yazdığı not ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Takipçilerinin gönlünü fetheden Umut Tuncer'in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağmıştı. Umut Tuncer'in ne iş yaptığını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer…

Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer bakın ne iş yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu!

Hem sesiyle hem de esprili kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki kız iki erkek olmak üzere 4 çocuk sahibi olan Mahmut Tuncer, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer, sosyal medyada trend oldu. Umut Tuncer'in mesleğini duyan şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer...

Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer bakın ne iş yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu!

Son olarak Mahmut Tuncer'in oğlu babası ve annesiyle paylaşım yapınca dikkat çekmişti.

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Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer bakın ne iş yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu!

4 çocuğu olan Mahmut Tuncer'in kızlarından Gizem Tuncer verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olmuştu.

Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer bakın ne iş yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu!

Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Gizem Tuncer'den sonra türkücünün oğlu Umut Tuncer, yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer bakın ne iş yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu!

Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer, sosyal medya hesabından annesi Işıl Tuncer ve babası Mahmut Tuncer ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşmıştı.

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