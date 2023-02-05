Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer gönülleri fethetti! Sosyal medyada gündem oldu!

Sabunu Koydum Leğene, Bakkal Amca, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye ve Ay Gördüm Allah gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan 61 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer sosyal medyada gündem oldu. Annesi Işıl Tuncer ve babası Mahmut Tuncer ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Umut Tuncer, tüm dikkatlerine üzerine çekti. Umut Tuncer, paylaşımına yazdığı not ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçilerinin gönlünü fetheden Umut Tuncer'in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.