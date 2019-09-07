Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...
Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...
Kısa süre önce paylaştığı fotoğrafla olay olan Tuvana Türkay, bu kez annesiyle gündeme geldi. Annesi Armağan Türkay ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmayan Tuvana Türkay, hayranlarına 'Güzelliğini annesinden almış' dedirtti. Estetiksiz hali ile uzun süre konuşulan Tuvana Türkay, şu sıralar yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Tatil pozuyla olay olan Tuvana Türkay, bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Tuvana Türkay, annesiyle olan fotoğrafının ortaya çıkmasıyla bir kez daha sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 07.09.2019
11:33
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019
14:48