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  • Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

Kısa süre önce paylaştığı fotoğrafla olay olan , bu kez annesiyle gündeme geldi. Annesi Armağan Türkay ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmayan Tuvana Türkay, hayranlarına 'Güzelliğini annesinden almış' dedirtti. Estetiksiz hali ile uzun süre konuşulan Tuvana Türkay, şu sıralar yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Tatil pozuyla olay olan Tuvana Türkay, bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Tuvana Türkay, annesiyle olan fotoğrafının ortaya çıkmasıyla bir kez daha sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 14:48
Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

Güzel oyuncu 'ın annesiyle benzerliği dikkat çekti. Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Türkay ile olan fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. İşte Tuvana Türkay ve diğer ünlülerin anneleri...

Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

EMINA JAHOVIC

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Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

PELİN KARAHAN

Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

HANDE ERÇEL

Tuvana Türkay'ın annesini gören hayret etti! İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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