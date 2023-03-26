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Haberler Galeri Ücretli aboneliğe geçen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum
Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:58

Ücretli aboneliğe geçen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum

İkinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kendisine yeni bir kazanç kapısı buldu. Şeyma Subaşı, artık özel hayatını sosyal medyada para karşılığında gösterecek. Fenomen Şeyma Subaşı, kullanıcılara ücretli abonelik hakkı tanınan uygulamayı Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu. Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 lira. Şeyma Subaşı, Instagram'ın yeni özelliğini kullanarak ücretli abonelik sistemine geçerek, 12 milyon TL gelir ettiği iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, ilk kez konuştu.

Ücretli aboneliğe geçen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeni bir girişimde bulundu. Subaşı, para karşılığında sosyal medyada, özel hayatını herkese göstermeye karar verdi.

Ücretli aboneliğe geçen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum

Subaşı, sosyal medya hesabına para karşılığında abone olanlara özel hayatını açacak.

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Ücretli aboneliğe geçen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum

Özel hayatı ile sıkça magazin basınında yerini alan ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, dünya çapında ünlü birçok ismin ve Influencer'ın "ücretli abonelik" karşılığında Instagram'da özel içerikler paylaşma modasına uydu.

Ücretli aboneliğe geçen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum

Türkiye'den katılan ilk Türk isim olan Şeyma Subaşı'nın aboneliğinin ise aylık 61 TL olduğu öğrenildi.

Ücretli aboneliğe geçen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum

12 milyon TL gelir ettiği iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, konuyla ilgili bir televizyon kanalına konuştu.

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