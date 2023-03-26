Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:52
Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
12:58
Ücretli aboneliğe geçen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum
İkinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kendisine yeni bir kazanç kapısı buldu. Şeyma Subaşı, artık özel hayatını sosyal medyada para karşılığında gösterecek. Fenomen Şeyma Subaşı, kullanıcılara ücretli abonelik hakkı tanınan uygulamayı Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu. Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 lira. Şeyma Subaşı, Instagram'ın yeni özelliğini kullanarak ücretli abonelik sistemine geçerek, 12 milyon TL gelir ettiği iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, ilk kez konuştu.