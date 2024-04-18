Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara: Annem ’Baban Uğur Dündar’ dedi! Sevgili olduklarının şahitleri var...

Bir diğer nokta ise, ben durduk yere Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annemin ve o döneme şahit kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Uğur Bey'e dava açmaya karar verdim. Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit insanlar var. Annemin bizzat kendisi bana babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi. Ben güçlü bir kadınım, hukuk mücadeleme devam edeceğim.