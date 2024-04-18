Giriş Tarihi: 18.04.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
07:29
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara: Annem 'Baban Uğur Dündar' dedi! Sevgili olduklarının şahitleri var...
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'da yayınlanan röportajı sonrası, ablası Dilara G.'nin de gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığı haberi gündeme damga vurdu. Hikayesi herkes tarafından merak edilen Dilara G., süreçle ilgili Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Eşi ve iki çocuğuyla Isparta'da mutlu bir aile hayatı süren Dilara G., neden yıllarca dava açmadığını şöyle anlattı: "Beni büyüten aileyi incitmemek için bekledim. Ne zaman ki yuva kurdum, annelik duygusunu tattım, o zaman biyolojik babam için dava açmaya karar verdim. Bir diğer nokta ise ben durduk yere Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit olan insanlar var. Annemin kendisi de bizzat bana babamın Uğur Dündar olduğunu söylediği için bu yola başvurdum."