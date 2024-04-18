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Haberler Galeri Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara: Annem 'Baban Uğur Dündar' dedi! Sevgili olduklarının şahitleri var...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 07:29

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara: Annem 'Baban Uğur Dündar' dedi! Sevgili olduklarının şahitleri var...

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'da yayınlanan röportajı sonrası, ablası Dilara G.'nin de gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığı haberi gündeme damga vurdu. Hikayesi herkes tarafından merak edilen Dilara G., süreçle ilgili Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Eşi ve iki çocuğuyla Isparta'da mutlu bir aile hayatı süren Dilara G., neden yıllarca dava açmadığını şöyle anlattı: "Beni büyüten aileyi incitmemek için bekledim. Ne zaman ki yuva kurdum, annelik duygusunu tattım, o zaman biyolojik babam için dava açmaya karar verdim. Bir diğer nokta ise ben durduk yere Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit olan insanlar var. Annemin kendisi de bizzat bana babamın Uğur Dündar olduğunu söylediği için bu yola başvurdum."

Tuba KALÇIK
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara: Annem ’Baban Uğur Dündar’ dedi! Sevgili olduklarının şahitleri var...

Gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G., "Annem, bana babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi, baba adayı olarak da başka kimseyi göstermedi" diyerek ekledi: "Beni büyüten aileyi incitmemek için dava açmayı bekledim. Ne zaman yuva kurdum, anneliği tattım, o zaman biyolojik babama dava açmaya karar verdim"

Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara: Annem ’Baban Uğur Dündar’ dedi! Sevgili olduklarının şahitleri var...

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'da yayınlanan röportajı sonrası, ablası Dilara G.'nin de gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığı haberi gündeme damga vurdu. Hikayesi herkes tarafından merak edilen Dilara G., süreçle ilgili Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu:

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Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara: Annem ’Baban Uğur Dündar’ dedi! Sevgili olduklarının şahitleri var...

"En büyük temennim annemin bulunması. Annem Suphiye Orancı ortaya çıkarsa zaten her şey çözülecek. Annemin ailesi bizden annemizi saklıyor. Kendileri onunla sürekli görüşüyorlar ama bizim irtibata geçmemizi istemiyorlar.

Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara: Annem ’Baban Uğur Dündar’ dedi! Sevgili olduklarının şahitleri var...

Bir diğer nokta ise, ben durduk yere Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annemin ve o döneme şahit kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Uğur Bey'e dava açmaya karar verdim. Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit insanlar var. Annemin bizzat kendisi bana babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi. Ben güçlü bir kadınım, hukuk mücadeleme devam edeceğim.

Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara: Annem ’Baban Uğur Dündar’ dedi! Sevgili olduklarının şahitleri var...

Annem baba adayı olarak Uğur Dündar dışında kimseyi de göstermedi. Beni büyüten aileyi incitmemek için bekledim dava açmayı. Ne zaman yuva kurdum, annelik duygusunu tattım, o zaman biyolojik babam için dava açmaya karar verdim."

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