Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Uğurcan Yanardağ’dan sürpriz evlilik teklifi! 45 yaşındaki Arzu Yanardağ mutluluğa ‘Evet’ dedi!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:09

Uğurcan Yanardağ’dan sürpriz evlilik teklifi! 45 yaşındaki Arzu Yanardağ mutluluğa ‘Evet’ dedi!

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' adlı dizide başrol olarak televizyon kariyerine başladı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde izlediğimiz Arzu Yanardağ çeşitli tiyatro oyunlarında da oyunculuğunu konuşturdu. Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ şimdilerde 'Hayatımız Roman' filminin çekimleri için Çanakkale Lapseki'de. Yönetmenliğini Savaş Sancak'ın üstlendiği film güçlü kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor. Öte yandan 45 yaşındaki Arzu Yanardağ aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Çok duygulanan güzel oyuncu teklifi kabul etti. Çiftin soyadlarının aynı olması dikkat çekti.

Uğurcan Yanardağ’dan sürpriz evlilik teklifi! 45 yaşındaki Arzu Yanardağ mutluluğa ‘Evet’ dedi!

Arzu Yanardağ "Hayatımız Roman" filminin setinde evlenme teklifi aldı. 45 yaşındaki Arzu Yanardağ aynı filmde rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'ın teklifine evet dedi.

Uğurcan Yanardağ’dan sürpriz evlilik teklifi! 45 yaşındaki Arzu Yanardağ mutluluğa ‘Evet’ dedi!

'Hayatımız Roman' filminin çekimleri Çanakkale Lapseki'de devam ediyor. Yönetmenliğini Savaş Sancak'ın üstlendiği film güçlü kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uğurcan Yanardağ’dan sürpriz evlilik teklifi! 45 yaşındaki Arzu Yanardağ mutluluğa ‘Evet’ dedi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Cem Belevi, Anıl İlter, Rüçhan Çalışkur, Suat Sungur, Dilara Büyükbayraktar, Uğurcan Yanardağ ve Şebnem Özinal'ın da yer aldığı projede Arzu Yanardağ Suzan isimli bir Roman kızına hayat veriyor.

Uğurcan Yanardağ’dan sürpriz evlilik teklifi! 45 yaşındaki Arzu Yanardağ mutluluğa ‘Evet’ dedi!

Tiyatro sahnelerinden edindiği tecrübeyi kamera karşısına taşıyan oyuncu, çok renkli bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Yaklaşık 10 gündür Lapseki'de bulunan ünlü oyuncu samimi tavırlarıyla, çekimlerin büyük bir kısmının gerçekleştiği Şen Mahalle halkının sevgisini kazandı.

Uğurcan Yanardağ’dan sürpriz evlilik teklifi! 45 yaşındaki Arzu Yanardağ mutluluğa ‘Evet’ dedi!

Öte yandan sette romantik bir an da yaşandı. Arzu Yanardağ aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı.

Arzu Yanardağ evleniyor! İşte romantik evlilik teklifi | Video

SON DAKİKA