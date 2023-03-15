Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:09

Uğurcan Yanardağ’dan sürpriz evlilik teklifi! 45 yaşındaki Arzu Yanardağ mutluluğa ‘Evet’ dedi!

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' adlı dizide başrol olarak televizyon kariyerine başladı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde izlediğimiz Arzu Yanardağ çeşitli tiyatro oyunlarında da oyunculuğunu konuşturdu. Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ şimdilerde 'Hayatımız Roman' filminin çekimleri için Çanakkale Lapseki'de. Yönetmenliğini Savaş Sancak'ın üstlendiği film güçlü kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor. Öte yandan 45 yaşındaki Arzu Yanardağ aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Çok duygulanan güzel oyuncu teklifi kabul etti. Çiftin soyadlarının aynı olması dikkat çekti.